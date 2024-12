Oasport.it - Startlist gigante Semmering 2024: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Sabato 28 dicembre si disputerà ilfemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo-2025 di sci alpino. Inizia il fine settimana in Austria: ad aprire le danze una gara tra le porte larghe sulla pista Panorama, a precedere lo slalom di domenica che sarà l’ultimo appuntamento dell’anno solare. Appuntamento alle ore 10.00 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.00.Federica Brignone punta al bersaglio grosso, ma la valdostana se la dovrà vedere con una concorrenza di lusso guidata dalla svizzera Lara Gut-Behrami, dalla svedese Sara Hector, dalla neozelandese Alice Robinson, dalla norvegese Thea Louise Stjernesund, dalla canadese Valerie Grenier e dalla croata Zrinka Ljutic. L’Italia spera in un risultato di rilievo anche con Marta Bassino, attenzione alla svizzera Camille Rast che è leader della classifica generale di Coppa del Mondo.