Calciomercato.it - Serie A, gli arbitri della 18esima giornata: a Massa, Mariani e Fabbri i tre big match

Le ultime newsA registrano le designazioni arbitrali per il diciottesimo turno: ecco chi arbitra Lazio-Atalanta, Juve-Fiorentina e Milan-RomaSono stati designati glidiciottesimadel campionato diA, ultimo turno dell’anno solare 2024, che si gioca tra sabato e lunedì. Per la sfida al vertice tra Lazio e Atalanta è stato scelto, mentre gli altri bigtra Juventus e Fiorentina da una parte e tra Milan e Roma dall’altra sono stati affidati rispettivamente a Marini e. Ecco tutti gli accoppiamenti:Arbitrodesignato per Lazio-Atalanta (foto Ansa) – Calciomercato.itEMPOLI – GENOA Sabato 28/12 h.15.00RAPUANOPERETTI – DI GIOIAIV: FERRIERI CAPUTIVAR: PATERNAAVAR: GUIDAPARMA – MONZA Sabato 28/12 h.15.00LA PENNAMASTRODONATO – RICCIIV: ZUFFERLIVAR: MARINIAVAR: ABISSOCAGLIARI – INTER Sabato 28/12 h.