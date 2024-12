Thesocialpost.it - Sanremo 2025: Carlo Conti svela i conduttori del PrimaFestival

Leggi su Thesocialpost.it

si avvicina e con lui crescono le attese per la settimana più amata dagli italiani. Venerdì 27 dicembre,si è collegato in diretta al Tg1 delle 13:30 per fare un nuovo annuncio. Il conduttore e direttore artistico del Festival ha rivelato i nomi di chi guiderà il.Leggi anche: Tsumani del 2006, Gigi D’Alessio scampato per miracolo: “Presi Luca in braccio e scappai. Mi sono sentito in colpa per essere sopravvissuto”Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio saranno i volti del programma. «Quest’anno ilsarà condotto dalla bellissima Bianca Guaccero, dall’effervescente Gabriele Corsi e dalla modernissima Mariasole Pollio», ha dichiarato. L’appuntamento, in onda subito dopo il Tg1 delle 20, sarà il ponte tra il telegiornale e le serate del Festival.