Paura Per Elisa Isoardi: Intervengono i Pompieri!

Un momento terribile per: ha dovuto chiamare i vigili del fuoco. Ecco che cosa è accaduto!Una giornata qualsiasi di, popolare conduttrice Rai, si è trasformato in una vera avventura fuori programma. Poco prima del tanto atteso pranzo natalizio, organizzato per amici e parenti nella sua abitazione,ha vissuto un imprevisto che non dimenticherà facilmente: è rimasta chiusa fuori casa. Una distrazione che ha aggiunto un tocco di comicità e imprevedibilità a una giornata speciale, trasformandosi in un aneddoto tutto da raccontare.vive accanto alla madre e, in un primo momento, ha provato a risolvere il problema con l’aiuto del fratello. Tuttavia, nonostante l’impegno, la porta è rimasta saldamente chiusa. La conduttrice ha raccontato con ironia che, proprio nel giorno di Natale, i fabbri erano giustamente a godersi le feste con le loro famiglie.