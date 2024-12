Tvzap.it - Paura al circo in Italia, leoni si azzuffano e spingono contro la gabbia: pubblico in fuga (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

Momenti di terrore alOrfei. L’episodio che ha spaventato ilin platea è accaduto durante lo spettacolo di lunedì 23 dicembre 2024. L’agitazione dei felini ha ovviamente spaventato ilin prima fila, che si è subito allontanato. Ildi ciò che è successo, che abbiamo condiviso qui sotto, è diventato virale sui social. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Rai in lutto, addio allo storico volto: “Con lui scompare un uomo di grande cultura”Leggi anche: Incidente mortale in, a bordo tutti giovanissimi: finisce in tragediaala Licola,siinIl tutto è successo durante lo spettacolo di lunedì 23 dicembre ala Licola, in provincia di Napoli. Improvvisamente, isi sono innervositi e hanno iniziato ad azzuffarsi tra loro.