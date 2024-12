Lanazione.it - Muratore ucciso, parla il ragazzino: "Sono stato io". Movente incerto

Hato di unlegato a vessazioni, macumbe e influssi negativi ilarreper l’omicidio di Salvatore Postiglione, illo scorso 7 novembre in un parcheggio nella zona industriale La Paciana. Alla vigilia di Natale è arrivato l’interrogatorio di garanzia per il minore, detenuto nell’Istituto penitenziario per minori di Firenze subito dopo il fermo, risalente allo scorso 9 novembre. Da allora ilnon era mai comparso di fronte al giudice e al procuratore presso il Tribunale dei Minorenni, Flaminio Monteleone. Il giovane stavolta ha ricostruito la scena del delitto, ammettendo le proprie responsabilità, e in relazione alhato come detto di influssi negativi e vessazioni, riferendo di un episodio in cui la vittima lo avrebbe minacciato con una pistola.