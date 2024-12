Ilfoglio.it - Milano va in fumo

La salubrità dell’aria tanto cara al Parini non è mai stata una medaglia di, questo lo sa anche un cretino di passaggio. Poca ventilazione, molta umidità, ristagno e una delle densità mondiali più alte di gente che respira, overturisti esclusi, producono aria inquinata. Però, che non ha mai trovato né troverà soluzioni all’insalubrità della sua aria, ha deciso di vietare ilda tabacco dal 1° gennaio praticamente in qualsiasi luogo all’aperto. Non c’entra nemmeno la salute degli altri, è vietato anche se si è soli: nella città con il verdismo più sgangherato del pianeta si fa per ripulire l’aria. Il burocratico e inutile “Regolamento per la qualità dell’aria”, tanto caro all’assessora verdissima Censi, non ha funzionato in circa nulla, ma lei spiega che “il 7 per cento del PM10 diè prodotto dalle sigarette”.