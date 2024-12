Pianetamilan.it - Milan-Roma, tutti i precedenti del big match di domenica sera

Ilalle 20:45, ospiterà laa San Siro: ecco idel bigvalevole per la 18esima giornata della Serie A 2024/2025. In questa stagione, le due squadre si riaffronteranno a febbraio per i quarti di finale di Coppa Italia e a maggio per la penultima giornata di campionato. Dalla stagione 1928/1929 ad oggi, le due squadre si sono affrontate 199 volte esi arriverà a cifra tonda (200). Ilha vinto 84 partite, ne ha pareggiate 62 ne ha perse 53. I gol segnati dai rossoneri sono 282, mentre quelli dellasono 225. Considerando solo gli scontri in campionato, quindi tra Serie A e Divisione Nazionale,si sono affrontate 182 volte. Le vittorie rossonere sono 80, quelle giallorosse 46 e le partite finite in parità sono 56. La squadra allenata da Fonseca ha segnato 262 gol, mentre quella di Ranieri ne ha segnati 199.