Milan, Fofana si prende la scena: il francese è già un pilastro della squadra

In pochi mesi, Youssoufè diventato uno degli uomini chiave del. Il centrocampista, arrivato in estate dal Monaco, ha subito conquistato la fiducia di Paulo Fonseca, che lo ha inserito immediatamente al centro del suo progetto tattico. Nonostante fosse alla sua prima esperienza in Serie A,ha dimostrato grande maturità e capacità di adattamento, guadagnandosi il rispetto dello spogliatoio e dei tifosi. Fonseca non ha mai avuto dubbi sul suo talento, schierandolo fin da subito titolare. Ilha ripagato la fiducia diventando imprescindibile: con 1786 minuti giocati, è il terzo calciatore più utilizzatostagione, preceduto solo da Tijjani Reijnders e Mike Maignan. Dinamismo, intelligenza tattica e capacità di leggere le partite fanno diuna pedina fondamentale per l’equilibrio del centrocampo rossonero.