Lapresse.it - Manovra 2025, legge di bilancio a un passo dal traguardo: entro sabato il via definitivo

Leggi su Lapresse.it

Bersagliata dagli attacchi delle opposizioni e dalle critiche di parte dei sindacati laper ilè a undal. Dopo la breve pausa natalizia il testo approda oggi in Senato (in mattinata in commissione e dalle 14 in Aula) dove si avvia verso un nuovo voto di fiducia. Mossa che consentirà al governo di chiudere la pratica, in tempo per evitare il cosiddetto esercizio provvisorio che scatterebbe in caso di mancata approvazionefine anno. E semprein mattinata è in agenda l’ultimo Consiglio dei ministri dell’anno, non ancora ufficialmente convocato da Palazzo Chigi., il Pd: “Da oggi un inutile tour de force al Senato”Intanto oggi alle 11 riprendono i lavori in commissioneSenato ma difficilmente si riuscirà a concludere l’esame dei circa 800 emendamenti presentati.