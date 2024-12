Sport.quotidiano.net - Mandelli resta imbattuto: "Contento del carattere"

di Alessandro TronconeBRESCIAL’analisi di Paolo(foto) vive tra il rammrico e la soddisfazione di aver comunque dato continuità ai risultati e alle pzioni. Va bene così anche per il tecnico canarino, in un pomeriggio con tanti argomenti di discussione tecnica: "Si tratta di una partita che avremmo potuto chiudere nel primo tempo, non ci siamo riusciti. Avremmo potuto perderla nella ripresa e siamo riusciti a riprenderla – ha commentato– quindi posso esseredelmostrato. Sul vantaggio abbiamo costruito tante situazioni per il raddoppio, avremmo tagliato le gambe al Brescia in quel momento, poi loro hanno avuto il merito di giocarla e di metterci in difficoltà. Ma ripeto noi abbiamo fatto una buona partita, a livello tecnico e tattico, e i nostri gol sono stati di pregevole fattura.