Lutto nel mondo della pallavolo: addio a Daniele Bagnoli, uno degli allenatori più vincenti in Italia

Ilna piange la scomparsa di, uno dei tecnici piùnella storia del volley nazionale. Si è spento oggi all’età di 71 anni, lasciando un’impronta indelebile nello sport che ha contribuito a portare ai vertici mondiali.Una carriera ricca di trionfiNato a Mantova il 25 ottobre 1953,ha legato il suo nome a club storici come Modena, Roma e Treviso, con cui ha collezionato ben 8 scudetti, un record condiviso con un altro grande, Franco Anderlini. Il suo straordinario palmarès comprende inoltre 7 Coppe, 5 Supercoppene, 5 Coppe dei Campioni, 1 Coppa delle Coppe, 2 Coppe CEV e 2 Supercoppe Europee. Non solo club:ha dato il suo contributo anche alla nazionalena, confermandosi una figura chiave per la crescita del movimento pallavolistico del Paese.