L’infortunio di Davies mantiene Postecoglou in una situazione difficile

Il Tottenham impoverito dovrà fare a meno di Ben in casa contro i Wolves domenica dopo che il difensore ha subito una battuta d'arresto durante il suo ritorno da un infortunio al tendine del ginocchio. Il nazionale gallese non gioca dalla sconfitta per 1-0 degli Spurs a Bournemouth il 5 dicembre, con l'allenatore Ange che si aspetta che il 31enne salti un "paio di settimane" in più. Il difensore centrale Radu Dragusin è in dubbio dopo essere stato costretto a lasciare durante la sconfitta per 1-0 del Tottenham in casa del Nottingham Forest giovedì, aggravando una lista di infortuni che include Micky van de Ven e Cristian Romero. Ange con un aggiornamento sulle novità della squadra in vista della partita dei Wolves di domenica pic.