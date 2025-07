Cassano elogia la Juve | Sono convinto che Tudor farà molto bene l’anno prossimo darà fastidio al Napoli I bianconeri hanno fatto questa scelta giustissima

Antonio Cassano ha espresso parole di stima e fiducia nei confronti della Juventus, sottolineando il lavoro di Tudor e le potenzialità della squadra per questa stagione. L’ex calciatore ha evidenziato come la scelta di affidare la panchina all’allenatore croato sia stata azzeccata, prevedendo che i bianconeri possano mettere in difficoltà il Napoli e tornare protagonisti nel campionato. La Juventus, secondo Cassano, ha tutte le carte in regola per sorprendere e...

Cassano elogia la Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sui bianconeri in vista della nuova stagione. Antonio Cassano, ex calciatore italiano, ha recentemente parlato della Juventus in vista della nuova stagione. In un’intervista a Viva El Futbol, l’ex attaccante ha analizzato la situazione attuale della Juve e le prospettive per la squadra bianconera, in particolare in relazione all’approdo di Igor Tudor come allenatore. PAROLE – «Ho sempre detto che i bianconeri avrebbero dovuto fare due anni di contratto a Igor Tudor. Si è guadagnato la fiducia dei ragazzi che l’hanno seguito, ha raggiunto il quarto posto e conosce l’ambiente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cassano elogia la Juve: «Sono convinto che Tudor farà molto bene, l’anno prossimo darà fastidio al Napoli. I bianconeri hanno fatto questa scelta giustissima»

