Calciomercato Inter la Fiorentina rimane su Esposito ma c’è una condizione da rispettare prima di presentare un’offerta

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con la Fiorentina sempre più interessata a Sebastiano Esposito. Mentre i viola attendono di formalizzare l'offerta, l'Inter valuta il giovane talento circa 12 milioni, ma è disposta a negoziare. La trattativa si fa incandescente, con la speranza che presto possa materializzarsi un accordo favorevole per entrambe le parti. Il futuro di Esposito potrebbe prendere una svolta decisiva nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito rimane nel mirino della Fiorentina. Prima di una proposta ufficiale ai nerazzurri, però, i viola dovranno cedere. Il club in pole position per assicurarsi le prestazioni di Sebastiano Esposito rimane la Fiorentina. L’ Inter valuta l’ex Empoli circa 12 milioni di euro, ma è disposta a venire incontro alle esigenze dei viola e chiudere per 10 milioni. Proseguono ormai da settimane gli ammiccamenti tra il calciatore classe 2002 e il club toscano, anche se fino a questo momento di offerte ufficiali non se ne sono registrate. Il motivo, comunque, non sarebbe da ricercare in un tentennamento della Fiorentina, bensì da esigenze di mercato e di organico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, la Fiorentina rimane su Esposito, ma c’è una condizione da rispettare prima di presentare un’offerta

In questa notizia si parla di: inter - fiorentina - rimane - esposito

Calciomercato Inter LIVE: la Fiorentina insiste per Sebastiano Esposito, si allontana Hojlund, aumentano le pretendenti per Calhanoglu - Il calciomercato dell’Inter è sempre in fermento, tra trattative calde e colpi di scena. La Fiorentina spinge forte per Sebastiano Esposito, mentre Hojlund si avvicina a grandi passi.

Continua la trattativa tra l'#Inter e la #Fiorentina per Sebastiano #Esposito. Il club viola non sarebbe intenzionato a salire sopra i 10 milioni di euro. L'Inter dovrebbe accettare o il giocatore vale di più? Diteci la vostra! LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU INTE Vai su Facebook

Esposito Vai su X

Pio Esposito rimane all'Inter o andrà in prestito? Fine del tormentone: C'è miopia in Italia; Damiani: Pio Esposito mi piace, come i fratelli. L'Inter rimane la squadra che lavora meglio; Da Firenze: “Fiorentina forte su Esposito! E andrà via perché all’Inter arriverà…”.

Inter, svolta per Sebastiano Esposito: la Fiorentina punta a chiudere. La possibile offerta - L'attaccante protagonista al Mondiale è seguito da parecchi club, ma in pole position per tesserare il centravanti ci sarebbe la Fiorentina ... Riporta fcinter1908.it

Da Firenze: “Seba Esposito, le cifre con l’Inter! Ma se dovessero cedere Pio…” - Se l’Inter dovesse entrare nell’idea di cedere Pio Esposito ecco che le gerarchie sarebbero pronte a ribaltarsi: i dettagli ... Scrive fcinter1908.it