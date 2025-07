Cessioni Napoli un altro addio dopo Cajuste | di chi si tratta

Il Napoli si appresta a salutare un altro protagonista: dopo Cajuste, anche un altro calciatore sembra pronto a lasciare la squadra. La rosa azzurra si sta rimodellando per ottimizzare le risorse finanziarie e accontentare le esigenze di Antonio Conte. Giovanni Manna e il club lavorano senza sosta, puntando a una campagna estiva di cessioni strategiche che possa aprire le porte a nuovi acquisti. La finestra di mercato è ancora ricca di sorprese e colpi di scena.

Un altro calciatore è pronto a dire addio in casa Napoli, con una seconda uscita dopo la quasi certa di Cajuste. Gli azzurri lavorano al lato cessioni. Il Napoli continua lavorare ininterrottamente al calciomercato in quest’estate, con l’attenzione rivolta anche alle cessioni. Le uscite infatti saranno utili per far cassa, in modo tale da poter reinvestire al meglio in entrata e regalare ad Antonio Conte la squadra che desidera. Giovanni Manna, direttore sportivo del club partenopeo, studia diverse situazione sia sul fronte entrata che in quello delle uscite. In questi minuti è giunta una notizia che potrebbere riaccende il calciomercato per uno dei giocatori evidentemente in uscita dai partenopei. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it