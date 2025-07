Frattesi-Napoli rumors ancora vivi | gesto a sorpresa di Conte

I rumors su Frattesi al Napoli continuano a infiammare il cuore dei tifosi, alimentando speranze e sogni di grandezza. Il gesto a sorpresa di Conte aggiunge ulteriore pepe a questa stagione di calciomercato, mentre i partenopei si preparano a rinforzare la rosa per affrontare con ambizione la prossima sfida. Con obiettivi ambiziosi e una squadra in evoluzione, il Napoli si appresta a scrivere un nuovo capitolo di successi. Dopo Luca Marianucci e...

Ancora vivi i rumors circa un possibile trasferimento di Frattesi al Napoli, i tifosi sognano in grande anche per il gesto di Conte. Il Napoli è alle prese con il calciomercato in entrata per regalare ad Antonio Conte una squadra da sogno. L'obiettivo degli azzurri è quello di competere su piĂą fronti nella prossima stagione e, anche se non sarĂ affatto semplice, cercare di difendere con gli artigli lo Scudetto conquistato. Dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne ora Giovanni Manna, direttore sportivo, è al lavoro per far approdare al Napoli altri calciatori, con Noa Lang e Sam Beukema ad un passo dall'arrivo.