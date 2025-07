Skriniar conferma il ritorno in Serie A | svelato dove giocherà

Dopo un'esperienza di successo al Fenerbahçe, Milan Skriniar si prepara a tornare in Italia, svelando il suo futuro in Serie A. Il difensore slovacco, ormai ex Parigi Saint-Germain, ha deciso di rientrare nel nostro campionato per rilanciare la propria carriera, con molti club interessati alle sue qualità. La domanda è: dove giocherà? Scopriamo insieme le ultime novità e le possibili destinazioni di Skriniar.

Di rientro dall’esperienza più che positiva in prestito al Fenerbahce, Milan Skriniar non rimarrà a Parigi ancora a lungo. Lo slovacco è consapevole di non rientrare nei piani di Luis Enrique, e per questo morivo si sarebbe messo alla ricerca di una soluzione valida per il proseguo della sua carriera. Essendo un profilo di caratura internazionale, il nome di Milan Skriniar nel corso di queste settimane è stato accostato con insistenza a diverse squadre importanti, ma l’ex Inter nelle scorse ore è uscito allo scoperto svelando per la squadra di Serie A per la quale avrebbe estremo piacere a giocare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Skriniar conferma il ritorno in Serie A: svelato dove giocherà

In questa notizia si parla di: skriniar - serie - conferma - ritorno

Skriniar, l’ex Inter ritorna al Psg ma andrà via: proposto a big della Serie A - Dopo un biennio tra alti e bassi, Skriniar si prepara a un ritorno temporaneo al PSG, ma il suo futuro potrebbe essere altrove.

Il Bayern Monaco si defila alla corsa per Rafa Leao. I bavaresi hanno avuto contatti con il portoghese, come confermato dal presidente onorario Uli Hoeness, ma hanno deciso di abbandonare la pista. "Il ds Eberl mi ha detto di aver avuto contatti, ma non sono Vai su Facebook

Inter: Ferrero conferma l'arrivo di Skriniar. Caprari alla Samp, Banega ai saluti; Juventus, Giuntoli conferma colpi in difesa: Skriniar e Dragusin i nomi più caldi, ma in quota spunta Antonio Silva; Le notizie di calciomercato del 18 gennaio 2023.

Skriniar conferma il ritorno in Serie A: svelato dove giocherà - Di rientro dall'esperienza più che positiva in prestito al Fenerbahce, Milan Skriniar non rimarrà a Parigi ancora a lungo. Segnala calciomercato.it

Skriniar conferma il ritorno in Serie A: c’è anche l’annuncio - Milan Skriniar non si è nascosto davanti ai microfoni di chi lo ha intervistato per l'evento che si tiene a Bratislava, in Slovacchia. Si legge su calcionow.it