Serie A o Siviglia? Simeone ha scelto la destinazione spunta l’indizio

Il futuro di Giovanni Simeone si fa sempre più incerto: tra Serie A e Siviglia, il suo nome torna prepotentemente alla ribalta. La stagione di calciomercato è infuocata, e le mosse del Napoli potrebbero cambiare le carte in tavola. Ma quale sarà la sua prossima destinazione? Gli indizi suggeriscono che una decisione importante sia ormai dietro l’angolo, e i tifosi non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà il mercato.

Tiene banco il futuro di Giovanni Simeone, che potrebbe essere lontano dal Napoli: diversi club di Serie A e il Siviglia sulle sue tracce. Non solo il mercato in entrata per il Napoli, che ha iniziato fin da subito a fare sul serio in questa sessione estiva di calciomercato. In queste settimane sono attese novità anche per quanto concerne le operazioni in uscita, con tanti nomi che potrebbero lasciare l'azzurro. Le notizie dell'ultim'ora, a tal riguardo, parlano soprattutto del nuovo prestito che il Napoli si appresta a chiudere per Jens Cajuste, di rientro dall'esperienza in Premier League con la maglia dell 'Ipswich Town ( clicca qui per tutti gli aggiornamenti di questi ultimi minuti ).