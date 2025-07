Piccolo aereo da turismo cade sui monti in Austria 4 morti

Un dramma improvviso sconvolge il pittoresco paesaggio di Wald im Pinzgau: un piccolo aereo da turismo precipita sui monti, mietendo quattro vittime in una tragica fatalità. Il velivolo, decollato da Monaco, era impegnato in un suggestivo volo panoramico quando si è schiantato, lasciando dietro di sé un velo di tristezza e mistero. Cosa ha causato questa terribile tragedia?

Dramma nel primo pomeriggio di sabato a Wald im Pinzgau, nel Land Salisburgo, dove un piccolo aereo è precipitato in una zona montuosa e ha preso fuoco, uccidendo tutte e quattro le persone a bordo, tre uomini e una donna, che secondo quanto afferma un portavoce della polizia locale, citata dai media austriaci, erano decollati dall'aeroporto Oberschleissheim, vicino a Monaco di Baviera, per un volo panoramico, ed erano molto probabilmente turisti tedeschi. Il velivolo era un aliante con motore, si è schiantato in una zona boscosa e impervia nei pressi della Gerlosstrasse, vicino al confine tra i Länder di Salisburgo e del Tirolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piccolo aereo da turismo cade sui monti in Austria, 4 morti

