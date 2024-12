Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Buchegger fra i migliori opposti visti al PalaBarton

DE CECCO 6 (1 b.s., 1 muro) – Appena la ricezione glielo consente scatena una folata di gioco al centro che quasi vale il secondo set. In generale tiene il side out di Modena a livelli elevati contro la miglior fase break del campionato. Basse, invece, le percentuali in contrattacco.7 (foto) (att. 74% su 19 con 1 err. e 2 muri sub., ric. 50% su 2, 2 ace, 4 b.s., 1 muro) – Probabilmente rimarrà questa la miglior prestazione di un opposto alin stagione. DAVYSKIBA 5 (att. 32% su 22 con 3 err. e 1 muro sub., ric. 55% su 22 con 2 err., 3 ace, 2 b.s., 1 muro) – Si accende all’improvviso nel secondo set, con la battuta e con l’attacco. Poi però non riesce ad alimentare il proprio fuocherello. GUTIERREZ 5 (att. 38% su 16 con 1 err. e 2 muri sub., ric. 53% su 15 con 1 err.