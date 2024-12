Tpi.it - La Cina sfida ancora gli Usa: svelati due nuovi caccia stealth e una nave militare d’assalto anfibia

Leggi su Tpi.it

Laha svelato duee varato la sua primadi nuova generazione, capace anche di supportare le operazioni di volo degli aerei ad ala fissa. Così, nel giro di 24 ore, la Repubblica popolare ha mostrato al mondo (e in particolare agli Stati Uniti) i progressi raggiunti dal punto di vista tecnologico e.Idi PechinoAlcuni video, in circolazione online dal 26 dicembre (giorno del compleanno di Mao), mostrano due prototipi dibombardieridi sesta generazione attualmente in fase di sviluppo da parte dei costruttori aeronautici Chengdu e Shenyang. Ufficialmente le Forze Aeree dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese non hanno rilasciato commenti ma le prove di volo mostrate nei filmati diventati virali online hanno alimentato diverse ipotesi.