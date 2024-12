.com - Iran, calciatore abbraccia tifosa prima di una partita: rischia squalifica

(Adnkronos) – L’arresto della giornalista italiana Cecilia Sala inha scosso l’Italia e non solo. Ma il regime mediorientale è tornato a far parlare di sé anche nello sport. L’agenzia di stampa Tasnim riporta infatti di un caso scoppiato a Teheran che sta coinvolgendo undella Nazionaleiana. Si tratta di Ramin Rezaeian, 34enne difensore dello Esteghlal, squadra della Capitale e una delle più titolate del campionatoiano. Rezaeian ha ricevuto una convocazione dal comitato etico e orauna multa e una lunga. Il motivo? Il giocatore avrebbeto unadelladi giovedì scorso contro il Chadormalu, valida per la Persian Guld Cup e terminata 0-0. Con il suo comportamento ilavrebbe così violato la legge islamica, che dal 1979 impone inche nessun uomo possa avere un contatto fisico con una donna che non sia del proprio nucleo familiare.