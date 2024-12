Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Spilamberto (Modena), muore un 17enne

, 27 dicembre 2024 – Tragedia nella notte adove un, di origini brasiliane, ha perso la vita in un terribilestradale. Lo schianto, tra due auto (coinvolta anche una terza), è avvenuto in via Montanara poco prima di mezzanotte: il ragazzo era stato portato a Baggiovara in codice di massima gravità ma è deceduto poco dopo. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco. Ferite altre quattro persone di cui una 26enne in terapia intensiva e una 60enne portata al Maggiore di Bologna. Tra le persone ricoverate, anche il padre della vittima, che è fuori pericolo e attualmente in Osservazione breve intensiva.