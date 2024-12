Ilrestodelcarlino.it - Fugge all’alt e minaccia i carabinieri

Prima le manovre pericolose, poi la fugadeie la folle corsa per le vie di Lugo di fronte ad automobilisti e pedoni sconvolti alla vista di quel furgone impazzito che ha percorso gli ultimi chilometri con una ruota forata dopo essersi schiantato contro un’auto in sosta. Il conducente, un 58enne del posto difeso dall’avvocato Giancarlo Ragazzini, è stato arrestato dai militari per resistenza dopo averliti e aver aggredito uno di loro. Ha patteggiato 6 mesi che, dopo il parere positivo del giudice Piervittorio Farinella, saranno riconvertiti in lavori di pubblica utilità. L’Antivigilia a Lugo è stata decisamente movimentata a partire dalle 18.30 quando idel Radiomobile di Lugo, impegnati in un normale controllo del territorio, nei pressi della stazione ferroviaria hanno notato un furgone di una ditta della Bassa Romagna che effettuava manovre pericolose.