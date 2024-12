Formiche.net - Cavi tranciati nel Baltico. Il ruolo della flotta ombra russa

La polizia finlandese ha aperto un’indagine per grave sabotaggio. Sta lavorando per capire se e come la Eagle S, una nave costruita nel 2006 battente bandiera delle Isole Cook, abbia causato la rottura del cavo elettrico Estlink 2 e il danneggiamento di tredi comunicazione tra Estonia e Finlandia nel giorno di Natale. La nave è sotto sequestro nel Golfo di Finlandia. Le autorità finlandesi sono salite a bordo e hanno introdotto una no-fly zone in un raggio di tre chilometri intorno alla posizione attuale dell’imbarcazione.La Eagle S era partita da San Pietroburgo in Russia con destinazione Port Said in Egitto con un carico di 35.000 tonnellate di benzina. Si sospetta faccia parte di una rete di commercio abusivo di idrocarburi in violazione alle sanzioni a cui è sottoposta la Russia.