Caricatore universale obbligatorio dal 28 dicembre per tutti i dispositivi elettronici venduti nell’Ue

Domani sabato 28entra in vigore la direttiva approvata dall’Unione europea due anni fa che mira a ridurre la quantità di rifiutiin circolazione e allo stesso tempo a semplificare gli acquisti dei consumatori. Una delle novità principali riguarda l’introduzione delUSB-C pervendenti nei Paesi Ue, che permetterà di utilizzare lo stesso cavo di ricarica per un numero sempre maggiore di apparecchi.La direttiva europea appare potenzialmente dirompente, perché potrebbe influenzare anche altri Paesi, fissando magari uno standard globale e spingendo gli altri Paesi a seguire le stesse orme.IlLa legge stabilisce chenell’Unione Europea dovranno essere dotati di una porta USB-C per la ricarica, creando così un unico standard che sostituirà le innumerevoli (troppe) varianti di cavi e adattatori in commercio.