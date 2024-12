Ilrestodelcarlino.it - Canti, laboratori e burattini nei paesi

In questi giorni clou delle feste sono tante le iniziative nei. A Portico la Pro loco e le altre associazioni del paese hanno organizzato un ricco programma. Questa sera alle 20.30 nel teatro Iris Versari concerto della Banda cittadina, diretto dalla maestra Laura Bartolini, con un ricco repertorio di musiche natalizie, classiche e di marce e ad ingresso libero. Domani il programma si svolgerà per le vie del paese: alle 14 spettacolo deinella piazzetta Traversari, attorno al fuoco, cui seguirà alle 15 in via Roma ‘Musiche dal vivo’ con il Gruppo I Chiottoni’. Domenica dalle 15 concerto dal vivo del duo ‘Gli Zampognari’. Lunedì alle 16.30, si svolgerà un ‘Incontro per imparare a raccontare storie’, Infopoint Portico ‘Ab-braccio’, a cura del Centro Italiano di Storytelling. Sarà aperto lo stand gastronomico in piazza tutti i pomeriggi, a cura del Chiosco San Rocco.