Caduta per lo sciatore Cyprien Sarrazin: volo e schianto al suolo, in ospedale con l'elicottero

Il francese, che nella giornata di giovedì aveva fatto registrare il miglior tempo nella prima prova della discesa libera di Bormio, è stato protagonista di una bruttissimadurante la seconda prova di oggi in vista della gara ufficiale di sabato. L’incidente è avvenuto sul tratto finale della pista Stelvio, precisamente al muro di San Pietro, doveè volato nelle reti di protezione. La stessa pista lo aveva incoronato vincitore nel 2023.Il velocista transalpino, 30 anni, ha perso conoscenza dopo essere stato sbalzato in aria per diversi metri e aver colpito violentemente al, nonostante l’airbag abbia attenuato l’impatto.è stato prontamente soccorso e trasportato inin elicottero. Laè avvenuta poco dopo una curva verso sinistra, che conduce ai tratti finali della pista.