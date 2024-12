Ilnapolista.it - Borriello: «Di papà ucciso dalla camorra non ne ho mai parlato da giocatore, non mi piace essere commiserato»

L’ex bomber gira Serie A, Marco, ha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna de Il Messaggero, in cui haanche del dramma del padremalavita e il desiderio di tornare alle sue origini e nel suo quartiere dove ha trascorso l’infanzia, Barra.«Ho tanti luoghi del cuore. Napoli e dintorni, vicino Cassino, a Valvori, dove ho vissuto la mia infanzia, lì c’è mamma e il cimitero di. Poi la vita mi ha portato altrove, e mi sono sempre adattato. Della storia della morte dinon ne ho maidaperché non mi. A sostituire la sua figura paterna sono stati Alfonso Manganelli e Pasquale Miele, che avevo nella scuola calcio. Poi mio zio Eduardo. Nel futuro penso di tornare nella mia città, mi è stato proposto un progetto per i bambini della scuola calcio del mio quartiere.