Roma, 272024 -non smette di stupire, l'ex premier britannico (dal 2019 al 2022) hato nelucraino "Ilper il 31". Yuri Gorbunov, produttore e interprete di uno dei protagonisti del lungometraggio ha voluto ringraziare il politico inglese pubblicamente: "Ringraziamo(.) per aver accettato dire nel nostro", ha scritto sul suo account Instagram. Gorbunov ha poi postato foto e video diche parla in ucraino. Iluscirà inè prevista per il 1° gennaio 2025. Nei giorni scorsi, ormai avvezzo ai social, aveva postato gli auguri vestito da Babbo Natale, seduto vicino al caminetto con fido cagnolino. Nell'occasione aveva anche promosso, con la sua solita ironia, il suo libro Unleashed raccomandando di regalarlo per le feste.