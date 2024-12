Unlimitednews.it - Bologna, sequestrati 100mila fuochi d’artificio illegali

(ITALPRESS) – In vista dell’approssimarsi delle festività di fine anno, si intensifica l’attività delle Fiamme Gialle che hanno potenziato l’azione di contrasto all’ importazione e alla vendita di artifizi pirotecnici. In particolare, i militari della Compagnia Anti Terrorismo Pronto Impiego di, nell’ambito di un’ispezione presso un esercizio commerciale di grandi dimensioni insistente sul territorio di Castel Maggiore, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestroarticoli pirotecnici, per un totale di circa 400 kg e oltre 100 kg di massa attiva esplodente.(ITALPRESS)gsl/trlUnlimited News - Notizie dal mondo