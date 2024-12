Thesocialpost.it - Belpietro attacca Mattarella e il ministro della Salute: “È gravissimo!”

La vicenda dell’uomo a cui a Trieste è stata negata un’operazione salvavita al cuore perché non vaccinato – è successo a pochi giorni da Natale del 2024, con la pandemia decisamente alle spalle – sta facendo ancora molto discutere. Tra chi si è preso molto a cuore la questione, anche alla lucebattaglia portata avanti durante l’era Covid, c’è il direttore de LaVerità Maurizio, che sul suo giornale scrive un durissimo articolo che prende di petto il presidenteRepubblica Sergio, ilOrazio Schillaci e la sinistra, rea, quest’ultima, di non aver proferito parola sulla vicenda, non occupandosi del diritto allanegato a un concittadino. Scrive infatti: “Mentre a sinistra si affannano a ribadire che non si può rischiare di dividere l’Italia, e perciò la sanità deve rimanere una e una sola, in mano allo Stato e non alle Regioni, ecco spuntare una vicenda che, nel silenzio di tomba di questi giorni natalizi, fa capire non solo che la polemica sia strumentale, ma che qualcuno predichi bene razzolando male“.