Zon.it - Baronissi: Torna “Rivive il Natale dei Casali” il 30 dicembre

Leggi su Zon.it

, nel suggestivo Vicolo del Sole,l’atteso evento natalizio “ildei”, giunto alla sua quarta edizione. L’appuntamento, fissato per il 30alle ore 17:30, promette una serata ricca di emozioni e divertimento per tutta la famiglia.Organizzato con il patrocinio del Comune die, per la prima volta, della Provincia di Salerno, l’evento celebra la magia delattraverso una serie di attività pensate per coinvolgere grandi e piccoli.Programma e attivitàLettura animata a cura dell’associazione “La Pirandello” con Ilaria Buonaiuto;Laboratorio creativo di ceramica: realizzazione di manufatti in argilla con la tecnica del Colombino, a cura di Cera Mire;Intrattenimento per bambini con face painting, ballon art, spettacolo di magia e una speciale performance della Farfalla luminosa narrante, a cura dell’associazione Anima Libera.