Quotidiano.net - Atmosfere veneziane. L’hotel con molo privato e vista sulla laguna

Situato nel sestiere Cannaregio,5* NH Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi, uno tra i più famosi di Venezia, è il luogo perfetto per un’esperienza in vero stile veneziano. Con un giardino botanico unico nel suo genere di oltre 2000 mq e un, NH Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi offre un meraviglioso soggiorno nella sua Presidential Duplex Suite condi Venezia.è situato in un edificio ricco di storia e fascino: il Palazzo Rizzo-Patarol, risalente al XVII secolo, ha ospitato nel passato un convento e successivamente è stato la sede dell’Ambasciata di Francia e di Savoia. Si trova nei pressi di negozi di artigianato locale, bar e ristoranti, nonché di tesori artistici e architettonici nascosti, tra cui la vicina chiesa della Madonna dell’Orto, che custodisce un dipinto del Tintoretto.