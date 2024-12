Quotidiano.net - ’Artists for pride’: "Quando l’arte è impegno civile"

‘Artist forè il nome di un collettivo che metteal servizio dell’. Tra gli eventi organizzati dal gruppo – costituito da Elisabetta Roncati, Federica Sutti, Fabio Orioli e Serena Gianoli – un festival itinerante che si svolge in varie città d’Italia, tra cui Bologna. "La nostra missione – racconta il disegnatore Orioli– è sensibilizzare, dare voce e offrire uno spazio ai soggetti marginalizzati. Creiamo dibattiti nelle piazze, illustrazioni, perfomance di life painting". "ha per molto tempo rappresentato un mezzo di espressione per le minoranze – si legge sul manifesto di ‘Artist for– utile a far sentire la propria voce, crerare identità e combattere forme di odio. Meglio di qualsiasi altro linguaggio è un potente strumento in grado di agire a livello empatico e di farci comprendere efficacemente l’altro".