Anche a Capodanno ansia da acquisto il cenone però resta accessibile

c’èda. Dopo lo shopping natalizio, con prezzi in forte crescita rispetto al 2023, ildiinvece è una conferma. Altroconsumo ha verificato i costi dei prodotti tradizionali deldie ha potuto confermare che non ci sono aumenti rilevanti. Una buona notizia rispetto agli aumenti della festività di Natale.Prodotti tipici di: il costoAltroconsumo ha verificato il prezzo dei prodotti tipici diin 12 catene di supermercati, ipermercati e discount delle principali città italiane. Rilevanti i dati di Milano e Roma, che hanno permesso di confermare la stabilità dei prezzi. A differenza di altre festività, quindi, ildinon prevede una spesa eccessiva, almeno non discordante dal 2023.Quali sono i prezzi dei prodotti per il? Una tabella mostra i prezzi minimi e massimi nei supermercati:Tipo di prodottoPrezzo medio unitario al chilo o al litroPrezzo minimoPrezzo massimoSpumante o champagne20,63 €2,39 €74,53 €Cotechino11,30 €6,58 €20,97 €Zampone11,80 €6,39 €14,90 €Salomone affumicato norvegese (fino a 250 gr)53,32 €26,45 €83,00 €Salomone affumicato scozzese (fino a 250 gr)57,23 €39,90 €79,00 €Lenticchie secche (fino a 500 gr)7,02 €2,18 €19,80 €Panettone9,32 €4,29 €17,90 €Pandoro8,63 €4,60 €16,99 €Come visibile nella tabella, i prezzi si presentano nella media e non è necessario fare una scorta prefestiva per evitare rialzi insostenibili.