Alpinisti dispersi sul Gran Sasso effettuato un sorvolo Individuato un corpo senza vita

Ildi uno dei dueromagnoli scomparsi da domenica scorsa dopo essere scivolati in un canalone sul, è statodurante ildell'areastamani dall'elicottero del Cnsas, come hanno confermato i soccorritori. Al momento non è stato possibile accertare l'identità del: in quota eranoLuca Perazzini e Cristian Gualdi, entrambi di Sant'Arcangelo di Romagna. Sul posto sono impegnate le unità cinofile alla ricerca dell'altro uomo che manca all'appello. I dueromagnoli eranoda domenica 22 dicembre in un canalone sula 2.700 metri. Le ricerche sono riprese questa mattina grazie anche al miglioramento della situazione meteo che invece nei giorni scorsi, a causa del forte vento, ha reso più complesse le operazioni di soccorso non rendendo possibile effettuare undell'area dove dovrebbero trovarsi i due escursionisti.