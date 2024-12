Calciomercato.it - Alla Juve o scambio con la Roma: Frattesi via dall’Inter, ecco cosa succede

Leggi su Calciomercato.it

Focus sul presente e sul futuro della mezzala nerazzurra nel programma Ti Amo Calciomercato.it in onda sul nostro canale youtubeNon solo Zirkzee, a ‘Ti Amo Calciomercato.it’ si è parlato anche di Davidecollegando il tutto al sondaggio da noi fatto sul futuro della mezzalana. Ai nostri followers X, abbiamo chiesto “dovrebbe fare l’Inter con il centrocampista ex #Sassuolo?”, di recente sorpassato nelle gerarchie anche da Zielinski.ntus: l’annuncio in diretta (LaPresse) – calciomercato.itL’opzione più votata è stata la seconda: “Venderlo”. Col 36,4% dei voti, ha battuto “con un altro centrocampista” e “Tenerlo”, entrambe a pari merito col 31,8%.? SONDAGGIO ‘TIAMOCALCIOMERCATO’ #fatica a decollare e #Zielinski sembra in fase di sorpasso nelle gerarchie di #Inzaghi.