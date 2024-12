Lanazione.it - Addio al grande bomber, è morto Marco Cacciatori

Carrara, 26 dicembre 2024 – Il mondo del calcio piange la scomparsa di un suo campione. E’dopo una lunga malattiadetto ‘Cacetta’, considerato da tutti il calciatore più forte della Carrarese. È stato il piùazzurro di tutti i tempi. Nella squadra cittadina ha segnato 65 gol: nessun altro è mai riuscito a fare meglio.si è spento all’età di 68 anni dopo una degenza alla Don Gnocchi, dove era in cura da qualche tempo. Ha sempre convissuto con la malattia, un tumore a 23 anni in piena carriera, e poi quello letale al polmone. Lascia la moglie Daniela e il figlio. In occasione della gara casalinga con il Cesena (domenica alle 15) sarà osservato un minuto di raccoglimento. Dopo una prima parte di carriera in Serie D, e dopo aver messo a segno 25 reti in 34 partite nella Carrarese nella stagione 1977-1978, nell’estate 1978 compie un triplo salto di categoria passando al Perugia in massima serie.