Volley Superlega oggi in tv | orari partite canali programma streaming

giovedì 26 dicembre va in scena la 14ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. La tradizione di giocare a Santo Stefano è stata confermata anche quest’anno, con seiinassolutamente da non perdere. Il terzo turno del girone di ritorno ci terrà compagnia durante questa festività, a precedere i quarti di finale della Coppa Italia.Si torna in campo dopo Natale e ci sarà da divertirsi, con le big chiamata ad affrontare tre avversarie decisamente ostiche: la capolista Perugia ospiterà Modena in un vibrante testa a testa tutto da vivere, Trento se la dovrà vedere con Milano tra le mura amiche, mentre Civitanova proverà a passare sul campo di Monza.Piacenza è chiamata a trovare un po’ di continuità e di fronte al proprio pubblico inseguirà i tre punti contro Cisterna, mentre Verona partirà con i favori del pronostico contro Grottazzolina.