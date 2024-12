Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna pronta alla sfida con l’Asvel: dove guardare la partita

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 26 dicembre 2024 – Mal digerita la sconfitta di domenica scorsa con Trento, arrivata dopo un buon primo tempo e una pessima terza frazione di gioco, latorna ad assaporare l’atmosfera dell’Eurolega. Il 27 dicembre alle 20.30Segafredo Arena, la formazione di Dusko Ivanovic ospita infattinella 18esima giornata di Eurolega.si affrontano due squadre col morale in salute.ha collezionato due vittorie nelle ultime tre sfide giocate, risultato che ha permesso a Marco Belinelli e compagni di fare notevoli passi in avanti nel gioco e nella convinzione in se stessi. Ma se la, sconfitta di Trento appunto a parte, è in ripresa, ancora meglio stanno i francesi delVilleurbanne attualmente 13esimo in classifica con un bilancio di 8-9 e soprattutto con quattro vittorie nelle ultime cinque partite giocate, a conferma della striscia vincente della formazione francese.