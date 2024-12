Sequestrati 850 kg di fuochi pirotecnici illegali in provincia di Latina | intervento record della Polizia

Leggi su Dayitalianews.com

Controlli intensificati per la sicurezza durante le festivitàCon l’avvicinarsi del Natale e del Capodanno, ladi Stato diha intensificato i controlli per contrastare il commercio di prodotti. L’obiettivo è prevenire incidenti causati dall’uso improprio did’artificio, garantendo la sicurezza pubblica. La decisione è stata presa nell’ambito del Comitatole per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per bilanciare le esigenzepopolazione con la necessità di un maggiore controllo.Scoperto un arsenale a Cisterna:Durante un controllo ad Aprilia, gli agenti del Commissariato di Cisterna hanno fermato un cittadino straniero che trasportava sei scatoloni contenentid’artificio ad alto potenziale privi di certificazione.