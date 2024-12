Oasport.it - Sci di fondo, Tour de Ski maschile 2025. I favoriti arrivano tutti dai fiordi norvegesi

La diciannovesima edizione delde Ski prenderà il via sabato 28 dicembre da Dobbiaco; dopodiché si concluderà domenica 5 gennaio in Val di Fiemme, con la tradizionale scalata del Cermis. La manifestazione multi-stage, nata subito dopo i Giochi olimpici di Torino 2006, non è mai riuscita a convincere appieno, come dimostra la sorte toccata ai cloni proposti nel corso del tempo.L’equivalente scandinavo e quello nordamericano hanno avuto vita breve. Anche gli appuntamenti su un numero ridotto di tappe, le cosiddette tre-giorni, sono sparite dagli schermi radar. Nel cielo dello sci diresta in quota solo un evento multistage, quello originario, ilde Ski, appunto. Francamente, questa sorta di Zeppelin non sembra godere di ottima salute. L’edizione numero 19 sarà la prima a disputarsi in un unico Paese, senza attraversare alcun confine.