Roma Ztl per il 26 Dicembre

Ztl per il 26Oggi attive le diurne di Centro e Tridente dalle 6,30 alle 20Nell’ambito del piano della mobilità per le festività natalizie, le Zone a traffico limitato diurne di Centro e Tridente sino al 6 di gennaio sono prolungate nell’orario di attivazione, dalle 6,30 alle 20, e sono in vigore anche nei festivi.Le due Ztl, quindi, sono attive anche oggi, Santo Stefano.Da ricordare che, anche durante il periodo delle festività, l’orario della Ztl diurna di Trastevere e delle notturne di Centro, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo resta invariato.La diurna di Trastevere è attiva dal lunedì al sabato, festivi esclusi, dalle 6,30 alle 10.Le notturne di Trastevere e San Lorenzo sono in vigore il venerdì e il sabato dalle 21,30 alle 3.Le notturne di Centro e Testaccio sono in funzione sempre il venerdì e il sabato, dalle 23 alle 3.