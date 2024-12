Ilnapolista.it - Luis Enrique al Psg ha i giorni contati? Sì, se uscirà dalla Champions (As)

Secondo quanto riporta As, la fiducia dial Psg sarebbe a rischio, tutto dipenderà dalle partite contro Manchester City e Stoccarda in.“Un’eliminazione prematura nella massima competizione europea capovolgerebbe il progetto parigino, nonostante Al Khelaïfi abbia espresso di essere soddisfatto del suo lavoro e che, in linea di principio, il futuro dell’allenatore non dipendasua prestazione in“.As scrive anche che il Psg aveva pronto il rinnovo di contratto. “Aveva programmato di ufficializzare il rinnovo dopo la partita contro l’Atletico Madrid, il 6 novembre. La sconfitta contro i colchoneros, 1-2 all’ultimo minuto con gol di Correa, ha rinviato l’annuncio“.Il club ha dichiarato a più riprese che il futuro del tecnico spagnolo non è in dubbio, qualsiasi sia il risultato in