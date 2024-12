Bergamonews.it - Il 27 dicembre riapre la seggiovia Valgussera: Foppolo e Carona tornano collegati

Da venerdì 27ad avere un unico comprensorio collegato. Superato il collaudo, apre infatti ladel, con pista perfettamente innevata, impianto che consente di andare da un versante all’altro del comprensorio.Dasi potrà salire con laAlpe Soliva e poi raggiungere la partenza delportati da motoslitta (gratuitamente). Aperto anche il tappetino del campo scuola, sempre in Val Carisole.Asono invece già aperte tutte le piste (tranne la prima metà della diretta del Montebello).“Una giornata importante per il nostro comprensorio che vede finalmentee sciabili con unico skipass – dice il direttore della stazione, Marco Calvetti -. Continuiamo l’innevamento programmato delle piste servite dallaConca Nevosa, ma purtroppo alte temperature e forte vento non ci aiutano.