Fiumicino apre le porte delle scuole dell’infanzia

, 26 dicembre 2024 – Il 3 gennaio, dalle 10 alle 16, sarà possibile, per le famiglie interessate, partecipare agli open day presso le seguentidi.L'aquilone – Viale DanubioL'arcobaleno – Via Porto Venere, 145La Coccinella – Via VarsaviaIl Faro iNcantato – Via Giuseppe Fontana, 14La Giostra – P.zza dei Tipografi, 14La Scatola Magica – Viale di FoceneLo Scarabocchio – Via Porto Santo Stefano, 3