Dele Alli si svincola dall’Everton ed è libero a zero | il Como lo aspetta|Calciomercato

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-26 00:24:00 Arrivano conferme: “Tutti all’Everton ti augurano il meglio per il futuro“. Con questo messaggio i Toffees hanno salutatoto e disponibile a parametro. Il classe ’96 però di stare fermo proprio non ne vuole sapere, e da giovedì 26 dicembre inizierà ad allenarsi con ildi Cesc Fabregas: in attesa di iniziare un nuovo progetto, il giorno di Santo Stefano inizierà ad allenarsi con i biancoblù e l’indizio è arrivato dalla sua presenza sulle tribune del Sinigaglia nell’ultima partita di campionato vinta contro la Roma.SI ALLENA CON IL– Fermo da febbraio 2023 quando ha smesso di giocare con il Besiktas,lavorerà in Italia con l’obiettivo di ritrovare la condizione e tornare al 100%. Illo studierà da vicino, per capire se ci sono le possibilità, eventualmente, di metterlo sotto contratto: prima bisognerà capire come staràa livello fisico dopo tanto tempo lontano dal campo, poi si valuteranno tutti gli aspetti economici.