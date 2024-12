Laprimapagina.it - Da Capodanno a Milano sigarette vietate in tutte le aree pubbliche per ridurre l’inquinamento

No smoke a! Dal primo gennaio sarà vietato fumare all’aperto a. Infatti con il nuovo anno scatterà la nuova fase del Regolamento per la Qualità dell’Aria approvato dal Consiglio Comunale nel 2020 che vieterà le“inleo ad uso pubblico all’aperto” a meno che sia possibile rispettare la distanza di 10 metri da altre persone.Secondo quanto previsto dal Piano Area e Clima del Comune diper la riduzione delatmosferico, si estenderà quindi il divieto che è già in vigore dal 2021 in alcune zone specifiche come le fermate dei mezzi pubblici, i parchi e leverdi, i cimiteri e le strutture sportive. Dal 1° gennaio 2025 – spiega palazzo Marino – “il divieto di fumo in città sarà esteso aleo ad uso pubblico all’aperto, incluse vie e strade, ad eccezione quindi delleisolate in cui è possibile rispettare la distanza di 10 metri da altre persone”.